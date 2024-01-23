就愛家鄉味，代價20萬！新北市1名從福建嫁來台灣的54歲周姓陸配，她因為愛吃家鄉生產的豬肉，於2019年7月間從大陸搭船回台入境台北港時，被查獲攜帶990公克的熟豬肉1袋，遭裁罰20萬元，直到遭法務部行政執行署新北分署限制出境、出海後，才於16日主動前往新北分署說明案情，並於18日繳清罰緩後解除境管。

據了解，周女於2019年返鄉省親，7月間搭乘郵輪回台，入境台北港時，被查獲攜帶熟豬肉1袋，因為申請檢疫，遭改制前的行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局裁罰20萬元，案件於同年9月被移送新北分署執行，但周女並無財產可供執行，隨後於10月搭機飛往福州未歸；去年4月，新北分署得知周女已返台，立即限制其出境、出海。

周女遭境管後，於今年1月16日，才由友人陪同至新北分署說明案情，她表示自己愛吃家鄉生產的豬肉，才會將熟豬肉切片帶回台灣準備享用，因而違反防疫規定，她並解釋，遭裁罰後返回大陸處理事情，並非遭罰而逃跑，只是因疫情爆發，才遲未回台。

周女表示，去年4月回台想謀職賺錢，因為現在已經離婚，與別人分租房子，以打零工為生，收入不豐，會去籌錢繳清罰鍰，希望能解除境管。2日後，周女即至銀行繳清罰鍰，新北分署也於當天解除她出境、出海的限制。

新北分署呼籲，非洲豬瘟疫情尚未絕跡，稍有不慎即可能出現破口，殃及國內經濟及全民健康，全民仍須加強防疫，且年關將近，國人出入境頻仍，自海外入境應注意所攜帶食物是否屬應申報檢疫之產品，以免遭受裁罰，並被移送執行。