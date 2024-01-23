寒流來襲不少人會喝熱飲暖身，日本電視節目針對6款熱飲做測試，發現保暖效果最強的熱飲是巧克力，可維持體內熱度長達1小時，其他依序是紅茶、薑茶、甘酒、綠茶及咖啡，節目強調前3名的熱飲，巧克力、紅茶及薑茶內皆有促進血液循環成分，能幫助保暖。

日本談話性節目《這有什麼區別呢？》指出，低溫最能保暖的熱飲排名依序是巧克力、紅茶、薑茶、甘酒、綠茶及咖啡，以熱巧克力來說，當中含有可可多酚，能促進血液循環，暖身效果最好，可維持體內熱度長達1小時。

居次的紅茶因含有茶黃素，能改善血液循環，同時提高四肢溫度，維持體內熱度可達52分鐘；第三名的薑茶，成分內的薑烯酚能促進血液循環，幫助身體體溫迅速升高、產生熱量，維持體內熱度時間達47分鐘。

排名第4的甘酒，富含碳水化合物，可維持體內熱量時間約27分鐘，由於甘酒和熱巧克力、紅茶及薑茶相比，可促進血液循環的成分較少，導致體溫下降速度非常快。至於綠茶和咖啡的暖身效果分別是14分鐘及9分鐘，飲用後幾乎沒什麼保暖作用。

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