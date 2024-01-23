大陸國務院新聞辦公室23日發佈《中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐》白皮書。內容除介紹完善法律制度，清晰認定恐怖活動範圍及處罰規範的重要性外，並強調要以非刑罰教育方式，挽救大多數受極端思想蠱惑，但行為尚未產生嚴重後果的人員。

白皮書除前言、結束語外分為五個部分，分別是反恐怖主義法律制度體系日臻完善，恐怖活動認定清晰、處罰規範，在反恐怖主義工作中規範權力運行，在反恐怖主義工作中依法保障人權，有力維護人民安全和國家安全。

白皮書指出，恐怖主義是人類社會的公敵，是對所有國家和全人類的挑戰，嚴重威脅國際和平與安全。反恐怖主義是國際社會的共同責任。中方作為恐怖主義受害國，長期面臨著恐怖主義的現實威脅。中方歷來高度重視反恐怖主義法治建設，通過締結或參加一系列國際公約條約、修改完善刑事法律，不斷積累反恐怖主義法治經驗。

白皮書強調，多年來，通過建立健全法律制度、嚴格規範公正文明執法、全面落實公正司法、切實加強人權保障等法治實踐，中國大陸逐步探索出符合本國實際的反恐怖主義法治道路，有力維護了國家安全、公共安全和人民生命財產安全，為全球和地區安全穩定作出貢獻。

以刑法嚴厲打擊之外，白皮書還強調要消除恐怖主義的思想基礎，要更加注重以非刑罰方式教育挽救大多數受極端主義思想蠱惑，但行為尚未產生嚴重危害後果的人員。政府各有關部門、婦聯等社會組織、宗教團體以及學校、家庭等密切配合，針對受極端主義感染人員的不同特點，分類採取多種干預措施，避免其受到進一步侵害。

白皮書說，實踐證明，各國的探索和實踐只要能夠體現人類社會價值取向，遵循聯合國反恐怖主義原則準則，符合本國國情和法律制度，就都是國際反恐怖主義法治化事業的組成部分。中國大陸願與世界各國一道，在人類命運共同體理念指引下，積極參與全球反恐怖主義治理，在平等尊重的基礎上，廣泛開展互學共鑑和交流合作，共同推動全球反恐怖主義事業健康發展。