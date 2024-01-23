高雄一名30多歲男子，昨泡完澡後，感覺又暖又舒服，但走出浴室腳踩冰地板瞬間，他感到整個頭暴痛，接著右半側手腳無力、口齒也不清，家人緊急將他送醫，發現他已腦中風，經治療仍性命垂危。醫師提醒，辨別腦中風可謹記「微笑舉手說你好快送醫」四口訣，一旦發現突然無法做上述動作時，需警覺有可能是腦中風。

「光是昨天與今天，我們就收到6個腦中風（病人），加護病房全滿。」義大醫院神經外科主治醫師陳德遠表示，在低溫或者是溫差大環境下，血管會縮起來，如果平常沒有控制好血壓，或者是喝水不足，血液變得濃稠，都有可能使血壓飆高，增加腦中風風險。

陳德遠表示，上述30多歲男子，自恃年輕，平常沒在定期量血壓，昨晚寒流報到，他在家泡熱水澡，身體泡得暖烘烘的，接著衣著單薄地走出浴室，超暖的身子、卻在腳踩冰地板同時，他突然感到頭像要炸掉般的痛，趕緊坐下休息，隔了不久，他發現自己右手與右腳都無力，要呼喚家人來幫忙，卻發現像嘴裡含顆滷蛋般，說也說不清楚。

家人連忙將男子送到急診室，經檢查男子血壓已飆破200毫米汞柱，腦血管爆掉，為出血性腦中風，經處置後轉收治到加護病房，仍有生命危險。陳德遠並指，現義大神外加護病房中，有一半都是腦中風的患者，單是昨天與今天這兩天就收到6名腦中風病患。

陳德遠呼籲民眾天冷除要做好保暖工作，另要避免自己處於溫差大環境，例如早上從溫暖的被窩起來，千萬別直接赤腳踩冰地板，刺激血管收縮，可先穿上襪子或拖鞋，外出可戴帽子與圍巾，避免頭部直接吹冷風。

要辨別中風徵兆，陳德遠說可謹記「FAST─微笑舉手說你好快送醫」口訣，把握「急性中風搶救的黃金4.5個小時」。

1.「F」就是FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

2.「A」就是ARM，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

3.「S」就是SPEECH，請患者讀一句話，例如你好，觀察口齒是否清晰且完整。

4.「T」就是TIME，當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記住發作時間，立刻送醫，爭取黃金治療的時間。