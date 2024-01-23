《電零組》南俊國際土地開標明日喊卡 改採與特定人議價 12:082024/01/23 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南俊國際(6584)中壢工業區土地原本預計明天開標，不過，公司表示，昨天下午董事會通過已停止公開標售，將改採與特定人議價洽談的方式處理，明日取消開標作業。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《財政》財部國有房地包租30戶 再拚開標佳績 媒體議價法無進度 李貴敏質疑：公平會態度消極 《電零組》南俊國際前10月有「盈」面 AI伺服器滑軌營收占比UP #開標 #南俊國際 #改採 #特定人 #議價 也許您會感興趣 推薦閱讀 囤房稅2.0三讀！最高稅率4.8％ 改採全國歸戶 13:172023/12/19 政治 《電零組》南俊國際前進越南 中壢土地出售估稅前賺近半股本 09:082023/11/07 財經 高端疫苗價格高於預算遭質疑 陳建仁：議價時有盡量調低 10:302024/01/19 政治 《電零組》中壢土地明開標 南俊國際創天價暖場 11:182024/01/23 財經 ChatGPT可訪價議價 資策會點這兩型AI將強化供應鏈韌性 14:312023/10/31 財經 東港鎮公所舊址1坪27.5萬 若成功標售至少進帳逾1億4千萬要用在這 17:132024/01/17 寶島 紐時：美批烏不實際應「勒緊褲帶」 累積實力逼俄談判 12:052023/12/12 國際 《櫃買市場》南俊國際、聯寶今起得為融資券交易 07:582023/11/28 財經 美商界：與中國脫鉤太難改採「中國＋1」 兩岸若開戰就完了 18:302023/10/29 兩岸 《電零組》南俊國際11月營收月增近1成 第4季迎今年高峰 09:282023/12/08 財經 台股交割改採T＋1有影？ 黃天牧發話了 14:332023/10/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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