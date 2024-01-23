澎湖縣23日起普發長者5千元春節禮金，澎縣府社會處人員借用選委會2樓禮堂，在警方派員戒護下進行點鈔裝紅包袋作業。（許逸民攝）

澎湖縣23日起普發長者5千元春節禮金，澎縣府社會處人員借用選委會2樓禮堂，在警方派員戒護下進行點鈔裝紅包袋作業，縣長陳光復（站立左一）、議長陳毓仁（站立左二）聯袂前往視察慰問。（許逸民攝）

拚福利不手軟！澎湖首創一年三節敬老禮金，每位長者每節可領取5000元禮金外，部分鄉公所甚至還加碼1000元，並在今（23）日開始發放，讓澎湖長者福利獨步全台。澎湖縣長陳光復表示，感謝議會支持，也歡迎鄉市公所加碼，福利大家都來做，但最重要是稅收和預算要考慮，都不會增加負債下才盡量來做。

澎湖縣政府以宏揚敬老美德傳承文化及彰顯對長者重視與敬意，凡設籍澎湖縣滿3年（109年12月31日前）之65歲以上長者（47年12月31日前出生者），今（23）日起委託各村（里）長及幹事發放致贈春節敬老平安禮金新臺幣5,000元。不過，今日風浪不佳，因此望安、七美、吉貝等離島，平安敬老禮金暫停運送。

縣府社會處指出，發放日期至3月20日止，期間長者若不在澎可委由直系親屬親洽各村（里）長領取，112年12月31日以後縣內戶籍異動之長者向新戶籍地村、里長提出領取意見時，新戶籍村、里長應向其原戶籍地村、里長查核確定未致贈後，請長者逕向原戶籍地村、里長領取，另未及於發放期間領取者，補發日期從3月21日起至4月18日止，逾期不再辦理補發事宜。

儘管澎湖財政收入不豐，絕大部分預算仰賴中央補助，鄉市公所更是喊窮。但花錢做福利就能簡單贏得老人家開心，因此繼白沙鄉公所日前發放0至12歲兒童1000元的「春節兒童禮金」後，白沙鄉公所又加碼給65歲以上設籍滿3年長者1000元春節禮金；西嶼鄉公所也加碼65-99歲1000元春節禮金、100歲以上則是5000元；望安鄉公所更是只要設籍滿2年的65歲以上長者，再加發3000元春節禮金。

至於馬公市長黃健忠則說，考量到財政健全與紀律，決算賸餘數會優先還債，現階段不會跟進發放。

今年68歲已領過2年春節禮金的陳光復說，澎湖約2萬名長者，每年春節、端午和中秋三節，每節發放5000元禮金，1年要3億元預算，而長者1年有1.5萬，他四年縣長任內就能領到6萬元，這些錢買糖果給孫子吃，口袋有銀兩都方便。

陳光復強調，澎湖社會福利為全國最好，除了敬老禮金外，還補助長者假牙，學童免費營養午餐和大學生每年一萬元交通補助，雖然全部稅收幾乎都用在社會福利上，但澎縣府並不是借錢花，而是還有再減債務，像他就職前17億債務，根據財政部資料，他已還10餘億，目前縣府舉債僅個位數億元。