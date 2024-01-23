中央氣象局氣象預報資料顯示，寒流南下各地氣溫明顯下降，周二23日、周三24日是本次寒流氣溫最低的時段，北部地區降至10度以下。桃園市衛生局也提醒，面對連日低溫，三高患者、心血管疾病等慢性病患者及長者須特別留意保暖，起床要先動一動，促進血液循環後再慢慢坐起來。

衛生局表示，氣溫驟降，晚上睡覺前，可先備妥保暖衣物在床邊，不管是半夜起床上廁所或是隔天早上起床，記得先在床上動一動四肢，促進身體的血液循環，再慢慢坐起來，先添加衣物保暖後再進行活動。

衛生局提醒，出門時需穿著禦寒衣物，要注意頭頸部及四肢末端的保暖，例如穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等，建議採用多層次洋蔥式穿法，最外層可穿著具有防濕與防風功能的外套，若是機車騎士，記得善用雨衣、全罩式安全帽等物品禦寒。

衛生局建議，天冷應盡量安排室內運動，運動前應充分熱身，溫和且循序漸進的方式，活絡身體及完整收操與運動後保暖，運動排程應視本身情況量力而為，並適量喝溫開水，避免血液過度黏稠，多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘，避免突然用力造成心腦血管收縮增加腦中風風險。

衛生局呼籲，三高患者或心血管患者，應定期量測血壓、血糖等，並遵照醫囑規律服藥，切勿自行增減藥物或停藥，如有發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的症狀，恐是中風的徵兆，當出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，應儘速撥打119送醫，把握急救黃金期。