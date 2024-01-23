英國維珍航空（Virgin Atlantic）一架空中巴士A330客機原定15日從曼徹斯特飛往紐約，不過一名已經上機的乘客突然發現機翼上少了4顆應該栓上的螺栓，他隨即通知機組員確認，維珍航空也在最後一刻臨時取消航班。

綜合《曼徹斯特晚報》（The Manchester Evening News）、《紐約郵報》（New York Post）、福斯財經新聞網（Fox Business Network）報導，維珍航空編號VS127客機原定15日從英國曼徹斯特機場起飛、前往紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport），在空服員開始為乘客進行安全示範時，41歲英國乘客哈爾蒂（Phil Hardy）突然注意到機翼上方鑲板上少了4顆螺栓，他隨即通報機組員。

NYC-bound flight canceled when passenger notices missing bolts on plane wing https://t.co/C5va75ZvrZ pic.twitter.com/pMNU0ht9a4 — New York Post (@nypost) January 22, 2024

在哈爾蒂通報後，維修工程師隨即前來檢查。哈爾蒂拍攝的畫面顯示，其中一名工程師爬上機翼，並用螺絲起子安裝新的緊固件。

乘客拍下工程師修補維珍航空空巴A330客機機翼緊固件的畫面。

他說，維珍航空不斷向他保證機翼沒有安全問題，但有鑑於阿拉斯加航空才發生空中破大洞的意外，他的疑慮並沒有減輕。

後續維珍航空在客機起飛前20分鐘臨時取消航班，並讓乘客改搭另一架飛機前往紐約。

維珍航空證實，工程師檢查後發現，機翼上方鑲板上的119個緊固件中有4個不見了，工程人員最終安裝新的緊固件。

Context/Details:



A Virgin Atlantic flight bound for New York City from Manchester Airport was canceled just before takeoff due to a passenger's alert about missing bolts on the plane's wing.



The incident occurred on January 15, when British traveler Phil Hardy, 41, noticed… pic.twitter.com/r8mn6UnrLb — BoreCure (@CureBore) January 23, 2024

維珍航空表示，取消航班是為了進行額外的預防性工程檢查，讓工程師有最多時間進行檢查，同時也強調乘客與機組員的安全永遠最優先。

這架客機是空中巴士（Airbus）A330機型，空巴A330機翼工程師佛斯（Neil Firth）表示，A330機翼的每一個鑲板上各有119個緊固件，畫面中不翼而飛的4個緊固件位在二級結構鑲板上，二級結構鑲板能提高飛機的空氣動力性能。他強調少了這4顆螺栓「不會影響」機翼的結構完整性及負荷能力，飛機仍能安全運行。

這則新聞引發美國網友的飛行疑慮，一名網友諷刺，現在搭機不只要確認行李及座位，還得檢查機翼；另外也有網友質疑空巴工程師稱少4顆螺栓不影響安全的說法，反問為何當初不設計115個螺栓就好。