基隆市長謝國樑23日在市政會議後記者會接受媒體聯訪，談到立法院龍頭之爭時表示，他高度肯定傅崐萁委員願意為了國民黨的團結，禮讓韓國瑜委員代表國民黨競選立法院長。他也表示，若韓國瑜當選立法院長，他將會更積極尋求立院協助基隆的相關建設。

謝國樑表示，林沛祥甫當選基隆市區域立委，由於他是基隆市惟一一席立委，他特別邀請林出席23日上午的基隆市政會議，希望在立院開議後，能進一步協助基隆的建設。

至於近來立院龍頭之爭的風風雨雨，謝國樑說，他曾當過三屆立法委員，很樂意看到韓江配能夠成形，他也感謝傅崐萁願意為了國民黨的團結，禮讓韓國瑜代表國民黨競選立法院長。他認為，這個時候正是國民黨更需要團結的時候，看到國民黨立院黨團團結一致，感到非常振奮。

至於國民黨主席朱立倫宣布立法院長選舉時，國民黨立委都會亮票一事，謝國樑表示，他覺得亮票也無妨，他擔任立委時也曾「技術性亮票」。不過若未來能夠改為記名投票，應該是更適當的作法，也希望能從制度面上做改變。

不過談到是否希望民眾黨能夠支持國民黨爭取立院龍頭，謝國樑突然變得很謹慎，他說國民黨立院黨團的當務之急是爭取無黨籍的高金素梅及陳超明支持，至於民眾黨，則是尊重各自的理念及作為，做出最佳的選擇。

謝國樑說，若韓國瑜當選立法院長，他會抽空多跑立法院，希望請韓能夠多多協助地方的建設。謝國樑指出，韓是基隆的好朋友，有機會會請他多忙，協助基隆的地方建設。

至於未來，謝國樑說，政黨政治需要一定的制衡，未來也會尊重民眾這次大選的選擇，希望國民黨能夠在立法院扮演理性、合理的一個制衡角色。