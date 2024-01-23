2024大選民進黨總統候選人賴清德勝出，國會卻三黨不過半。台灣民意基金會今公布最新民調，四成七基本上樂見民進黨「總統雖當選，國會沒過半」；近六成同意在國會三黨不過半情況下應籌組聯合內閣，以求政局穩定，二成二不同意。民進黨支持者也有五成五同意。

民調詢問，「這次總統和立委選舉結果，民進黨「總統雖當選，國會沒過半」。請問，您是否樂見（歡喜見到）這樣的結果？」15.3％非常樂見，32％還算樂見，23.4％不太樂見，9.1％一點也不樂見，17.8％沒意見，2.4％不知道、拒答。

換句話說，四成七基本上樂見民進黨「總統雖當選，國會沒過半」，約三成三不樂見，二成沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，這項發現傳達了一個訊息就是，多數台灣選民決定終結民進黨八年完全執政的意志是堅定的。有趣的是，投票支持賴蕭配的選民有40.05％，但不樂見民進黨失去完全執政地位的人只有32.5％。

他說，這意味連賴蕭配選民中，也有不少人對民進黨不再完全執政持樂觀其成或漠不關心的態度。這暗示蔡英文八年完全執政諸多缺失，確實引起可觀民眾強烈反彈，尤其是內政、經濟與執政風格方面。

對於是否同意國會三黨不過半的情況下，為求政局穩定，就應該籌組聯合內閣？17.5％非常同意，41.9％還算同意，15.6％不太同意，6％一點也不同意，12.8％沒意見，6.2％不知道、拒答。換句話說，近六成同意在國會三黨不過半情況下應籌組聯合內閣，以求政局穩定，二成二不同意。

從年齡層看，不分老少皆認為，在國會三黨不過半情況下，為求政局穩定，應籌組聯合內閣。20-24 歲六成八同意，二成不同意；25-34 歲六成六同意，一成九不同意；35-44 歲，五成七同意，三成一不同意；45-54 歲，六成五同意，一成九不同意；55-64 歲，六成二同意，一成八不同意；65 歲及以上，四成八同意，二成二不同意。

從政黨支持角度看，民進黨支持者五成五同意，二成七不同意；國民黨六成八同意，一成六不同意；民眾黨七成同意，二成不同意。中性選民中，四成一同意，二成一不同意。

訪問期間是2024 年1 月15-17 日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1083 人，市話759 人，手機324 人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98 個百分點。