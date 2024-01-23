美股近期不斷走高，道瓊與標普500指數皆刷新歷史紀錄，市場情緒高漲，即便如此，瑞銀美股首席投資長David Lefkowitz警告，美股面臨3大風險，可能會打破持續上漲的格局，導致標普500指數下跌23%，僅略高於2022年10月熊市低點。

綜合外媒報導，David Lefkowitz明確指出，美股面臨的首個風險是未來6至12個月恐會陷入全面性的經濟衰退，「聯準會升息帶來的滯後效應，可能需要至少12個月才會顯現，代表今年下半年經濟陷入疲軟。」

此外，David Lefkowitz也提到，如果美國通膨持續升溫，會打破市場的一大幻想，即通膨穩定下降使聯準會降息，「如果聯準會被迫升息，或將利率維持在高點的時間拉長，停滯性通貨膨脹的風險就會升高。」

美股最後一個風險則是地緣政治風險不斷升高，David Lefkowitz表示，目前俄羅斯與烏克蘭、哈瑪斯與以色列，以及美國與胡塞組織等衝突不斷，「如果政治熱點失控，就會擾亂能源市場，進而讓通膨飆升。」

David Lefkowitz警告，3大風險可能會讓美股結束目前的牛市，進入新的熊市，甚至測試2022年10月所創下的低點，需要密切關注。