近日，「駐美台北經文處」代表先後在《今日美國》、美聯社提到「民主對抗威權」、維持台海「現狀」，稱將繼續強化台美安全、經濟合作。中國大陸駐美使館發言人23日回應，有關言論純屬顛倒黑白、混淆視聽。台灣問題不是什麼民主問題，而是事關中國大陸主權和領土完整的問題。

中國大陸駐美使館發言人表示，要說「民主」，中國大陸14億人民期盼國家統一的真誠願望和堅定意志，才是真正的、最大的民主。「台獨」是一條走不通的「絕路」，只會把台灣民眾帶進災難的深淵。「台獨」勢力打著「民主」的幌子煽動兩岸對立對抗，為「謀獨」挑釁尋找藉口，掩飾其分裂國家的險惡用心，注定以失敗告終。

中國大陸駐美使館發言人表示，世界上只有一個中國，台灣是中方領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣回歸中方是二戰後國際秩序的組成部分，一中原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。這才是台灣的真正「現狀」。台灣地區選舉結果改變不了兩岸關係基本格局和發展方向，阻擋不了中方終將統一、也必然統一的大勢。

中國大陸駐美使館發言人表示，事實充分證明，「台獨」分裂分子及其勾連的外部勢力是導致近年兩岸關係緊張、破壞台海和平穩定的根源。民進黨黨綱第一條，就是「建立主權獨立自主的『台灣共和國』」。誰想搞「台獨」，就是分裂中方國土，必將受到歷史和法律的嚴懲。誰要違反一中原則，就是干涉中方內政、侵犯中方主權，必將遭到全體中方人民乃至國際社會的共同反對。任何人都不要低估中方人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。