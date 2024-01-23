彰化縣農曆春節期間計程車運價已公告，彰化縣政府交通處今天指出，彰化縣計程車將於今年2月8日零時起至2月14日（大年初五）24時止，共7天，每一車次加收起錶費50元，民眾若遇計程車司機超收、亂喊價等狀況，可逕自向監理機關檢舉。

不少民眾在彰化縣搭計程車時，會遇到司機不跳錶計價的狀況，導致不少人根本不敢在彰化路邊攔搭計程車，寧願透過手機平台叫車，上述狀況不僅讓許多民眾詬病，不少計程車司機也對同行的行為不以為然。

彰縣府交通處公告彰化縣農曆春節期間計程車運價指出，農曆春節將屆，彰化縣計程車將於今年2月8日零時起至2月14日24時止，共7天，每一車次加收起錶費50元。原跳錶內容不變，即起跳1.25公里85元，續程每200公尺加收5元，延滯計時（時數5公里以下）累計60秒加收5元。

交通處提醒民眾，春節期間搭乘計程車，若有計程車不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下司機姓名、車號、乘車日期及時間、往返地點及收取費用等資訊，逕向交通部公路總局臺中區監理所彰化監理站（電話04-7867161）檢舉；有疑問也可洽該處運輸規畫科04-7536020。