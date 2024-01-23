國立中山大學與遠哲科學教育基金會合作，23日舉辦遠哲科學教育基金會高雄新辦公室啟用儀式，同時合辦為期5天的「2024遠哲ALOHA！ 永續發展－科學與藝術探究冬令營」，也首次嘗試以師生共學方式，讓更多學子對地球生態的現況與環境面臨的挑戰有更全面的認識。

中山大學氣膠科學研究中心、遠哲科學教育基金會高雄辦公室主任王家蓁指出，這次營隊活動以永續發展為主軸，營隊名稱中的ALOHA取自氣膠（aerosols）、陸地（land）、海洋（ocean）、人類（human）、空氣（air）的第一個字母，ALOHA同時具有希望、愛與和平的意涵。

中山大學校長鄭英耀表示，地球生態永續發展是當前全人類共同面臨最刻不容緩的議題，培養年輕一代學子對於這些重大議題的認知，以及這些議題之複雜性的覺察、關鍵思考技能，並知曉人類與萬物以及地球各大體系間的連結，將可幫助他們提前了解目前生態面臨的嚴峻挑戰，並對未來有更多的想像及長期願景。

王家蓁強調，地球是由大氣圈、水圈、冰凍圈、岩石圈及生物圈組成的複雜整合生態系統。從地球整體的宏觀視角，這些系統之間彼此緊密相連，透過複雜的交互作用牽一髮動全身。為了讓更多K－12學習階段的教師對這些跨科目、跨領域的重大議題有所了解，並思考如何將相關概念融入其教學場域中，本次活動首次嘗試以師生共學方式，同步舉辦 STEAM跨域種子教師培訓營，特別邀集化學、 生物、醫學、環境工程、 能源、動植物生態、教育、藝術等跨領域的專家學者，包括中山大學氣膠科學研究中心跨域教授及K—12種子教師群、兩位師鐸獎得主全國首位遠征南極進行生態調查的海生館研究員、深諳獼猴生態的動物專家，還有知名藝術家及音樂家共同帶領學員深度認識氣膠與陸地、海洋、人類及空氣之間的相互依存的緊密關聯及地球永續發展的重要性。

主辦單位除了教學員們實作PM2.5空氣品質隨身量測元件、認識導致新冠肺炎的氣膠傳播相關知識、從空氣品質益智桌遊認識空汙類型，活動也帶大家認識淨零碳排、海洋酸化及暖化、珊瑚生態、潔淨能源（風能與氫能）等議題。

中山大學劇場藝術系助理教授何怡璉也帶領學員進行呼吸的身態想像，音樂系助理教授陳以軒結合鯨魚及環境的聲音進行音樂創作，最後更安排所有與會者在經過整週的營隊課程後透過繪畫或文字創作，擘劃對地球未來的願景。