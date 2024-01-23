20歲樂天女孩熊霓去年遭爆受到64歲的胡瓜獨寵，一連串緋聞浮上檯面，熊霓的爸爸為了替女兒闢謠，開出天價獎金來保證2人絕對沒有私情。沒想到風波才過不久，熊霓的感情生活又有護花使者，對方竟是補教名師徐薇的高材生兒子江大成，2人的互動親密，對此，熊霓經紀人與江大成本人都給予回應。

根據《CTWANT》報導，熊霓當天1晚約會3男，先是與「旁分男」視訊，接著跟黑衣男吃晚餐，最後鑽進一輛白色寶馬的副駕，跟第三位男生走進電影院約會。而該男的竟是徐薇兒子江大成，他不時與熊霓搭肩，小心翼翼呵護對方，感情看似正在萌芽。

江大成受訪坦言2人是在節目上認識的，現在正在深入了解中，很聊得來，也大讚熊霓是很不錯的女生，「就年輕人交交朋友」，並無正面認愛，也沒把話說死；媽媽徐薇一直以來都不會管他交友，所以沒特別報備。

至於熊霓跟胡瓜的緋聞，他表示有看到新聞，但他霸氣說：「不方便多說，但我自己認識的她我知道。」熊霓所屬得經紀公司時代創藝回應：「交朋友是很正常的社交生活，公司不會特別過問。」