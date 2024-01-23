大陸國務院總理李強1月22日主持召開國務院常務會議，聽取資本市場運行情況及工作考慮的彙報。整體來看，對於資本市場接下來的發展，會議主要提了四方面要求：一是進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡；二是加強資本市場監管；三是要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心；四是增強宏觀政策取向一致性，促進資本市場平穩健康發展。

中信建投證券首席經濟學家黃文濤對澎湃新聞記者表示，「本次國常會是新一屆領導班子首次專門聽取關於資本市場運行情況的彙報，並作出明確部署，這本身就是政策制定者對於資本市場高度重視的體現。」

中信建投證券首席策略分析師陳果對澎湃新聞記者說：「會議在當前時點強調資本市場，體現了資本市場對於社會預期、金融體系和經濟『牽一髮動全身』的重要作用。」

市場人士稱，近年來，中共黨中央、國務院高度重視資本市場改革發展穩定工作，作出一系列重大決策部署。本次國常會再次作出明確部署，充分體現了維護資本市場穩定對於經濟社會大局穩定的重大意義，在當前市場形勢下，本次會議將增強市場信心。

大陸國常會作出最新部署後，穩市場、穩信心方面還會有哪些硬招實招推出呢？

黃文濤認為，在目前市場較疲弱的背景下，有必要出台一些強力的措施，比如推出市場平準基金。陳果進一步指出，除了中長期資金入市方面，IPO、再融資和減持的階段性收緊或會進一步加大。

落實到二級市場層面，申萬宏源研究策略首席分析師傅靜濤對澎湃新聞記者分析稱，此次國常會再次提及資本市場，反映了管理層對資本市場的重視，兜底系統性風險，穩定市場預期，政策力度加碼的窗口已經打開。國常會政策佈局，針對中短期A股市場面臨的問題對症下藥，有望加速市場信心恢復。

以下為澎湃新聞記者對會議提出四方面促進資本市場健康發展的逐條解讀。

一、會議強調，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。

解讀：黃文濤表示，穩市場、穩信心方面，除了資本市場本身的建設之外，還需各方面各部門協調配合，齊抓共管。

黃文濤說，「整體來看，進一步健全資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性，這些短期和長期的政策都很必要。」

就二級市場角度，傅靜濤分析稱，當前在長短期性價比均較高的時點，正是長期配置的絕佳時點，積極引導長期資金入市正當其時。

傅靜濤說，「短期市場毫無疑問處於歷史級別的高性價比區域。市場擔憂2024年需求向上缺乏彈性，供給釋放壓力將維持高位，但這樣的基本面擔憂在短期調整中已充分反應。市場的長期性價比已與歷史級別的低點旗鼓相當，短期超跌信號明確，市場存在內在修復訴求。」

投融資端動態平衡方面，傅靜濤表示，此次國常會特別強調「更加注重投融資動態平衡」，未來以股東回報為標準，一批新的核心資產將有望進入投資者視野，帶動市場主線估值修復。

傅靜濤進一步指出，「強調公司治理、股東回報正在成為一種思潮，特別是新經濟方向上，現階段投資者格外重視融資和股東回報的平衡。與此同時，發揮融資功能的另一面是優化投資功能，『中特估』導向下，成熟行業中的優質企業正在提供越來越豐厚的股東回報。」

二、會議提出，要加強資本市場監管，對違法違規行為「零容忍」，打造規範透明的市場環境。

解讀：市場人士表示，資本市場是一個大的生態系統，本次會議對資本市場環境提出了明確要求。

值得一提的是，證監會在學習傳達中央金融工作會議和中央經濟工作會議精神時，這方面已作出了全面部署。

證監會明確指出，要堅守監管主責主業，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，切實把監管「長牙帶刺」落到實處。同時，加大對財務造假、欺詐發行等違法行為的打擊力度，持續淨化市場生態。

三、會議指出，要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。

解讀：市場人士認為，本次會議強調要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心，表明接下來還會有更多硬招實招推出，政策效果將會逐步顯現。

具體舉措方面，黃文濤表示，本次會議是繼去年7月政治局會議和中央金融工作會議之後，再次對資本市場作出重要部署。加快建設金融強國，高質量地服務於實體經濟，離不開資本市場的充分健康發展，離不開多層次資本市場建設，離不開多元股權融資體系建設。

「當前，投資者都很期待有更多政策出台，進而活躍資本市場，提振投資者信心。」黃文濤進一步指出，「在目前市場較疲弱的背景下，出台一些強力的措施也有必要，比如推出市場平准基金。」

陳果預計，除了中長期資金入市方面，IPO、再融資和減持的階段性收緊或會進一步加大。

去年7月24日中央政治局會議明確提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」部署後，證監會從投資端、融資端、交易端、改革端等各方面推出了一攬子政策措施。包括先後推出階段性收緊IPO和再融資節奏、調整融資融券業務保證金比例、從嚴規範股份減持、降低證券交易經手費、健全上市公司分紅、回購和股東增持機制等重要舉措。

市場人士稱，特別是有關部門出台減半徵收印花稅、實施國有保險機構長週期考核、調降保險資金權益投資風險因子等關鍵性措施，力度之大是近年來罕見的。

四、會議明確，要增強宏觀政策取向一致性，加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好態勢，促進資本市場平穩健康發展。

解讀：市場人士表示，會議提出的加強政策工具創新的協調配合等，體現了堅持經濟和金融一盤棋思想。去年中央經濟工作會議就提出，要增強宏觀政策取向一致性，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，強化政策統籌，確保同向發力、形成合力。

市場人士稱，「資本市場運行是基本面、政策面、資金面、情緒面和外部環境變化的鏡像反映。看待資本市場問題，要堅持系統性思維，跳出資本市場看資本市場。促進資本市場平穩健康發展，需要宏觀管理部門、金融管理部門、地方政府等各方面協同努力，積極營造良好資本市場發展宏觀環境。」

黃文濤表示，股市是經濟的晴雨表，經濟的發展給股市的表現提供了最大的基本面。其中，打造創新型國家，離不開全方位建設資本市場，創新型企業的初創成長發展壯大，每一步都與資本市場相生相伴。

黃文濤說，「同時，資本市場也會通過財富效應激發居民的消費熱情，發揮資本市場的賺錢效應，在房地產下行週期、穩增長的背景中尤為重要。」