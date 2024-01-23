集保結算所配合金管會推動機構投資人盡職治理，於2023年底宣布推出一站式「股東會投票結果逐案揭露」服務。截至2024年1月17日，已有臺灣產險、中國信託投信、統一證券、國泰證券、京城銀行、國泰世紀產險及玉山銀行等七家機構率先採用，共計揭露超過800家上市櫃公司的投票結果，為我國盡職治理樹立新標竿。

機構投資人逐案揭露投票結果，已是國際標準做法，包括挪威央行、美國三大資產管理公司貝萊德、先鋒與道富等，均已落實逐案揭露，該措施不僅向社會大眾表示負責，也可督促公司改善表現。透過集保的投票逐案揭露服務，台灣投資人可了解國內各機構投資人的投票結果，從而評估公司治理表現。

集保股務部經理黃蓁蓁指出，推動我國機構投資人投票逐案揭露是集保結算所今年度的業務重點，也特別感謝率先採用的七家機構。除投票逐案揭露服務外，配合金管會「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」，集保今年另一項重點為盡職治理服務。黃蓁蓁指出，集保近期也在規畫精進投資人關係平台相關功能，以利提供機構投資人數位化產製盡職治理報告書所需資訊，並預計於今年試行。

機構投資人自1月20日起，即可維護2023年的投票結果，更多資訊請瀏覽集保結算所「公司投資人關係整合平台（ESG IR平台）」：投票逐案揭露，網址https://irplatform.tdcc.com.tw/ir/zh