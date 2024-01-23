為反制共軍艦艇登陸，國軍規畫量產雄二、雄三及增程型雄三等各型反艦飛彈，今年起將進入大量生產高峰，加上美方購入100套岸置魚叉反艦飛彈系統，其中包含400枚魚叉飛彈，台灣將成為防衛堅固的刺蝟島。因此海軍規劃成立「制海飛彈指揮部」，預計在今年年底以前成軍。

在中科院雄三及增程型雄三等反艦飛彈完成戰測後，今年與明年，中科院將會提高產能，大量生產雄二、雄三及增程雄三反艦飛彈。據了解，為了減少遭敵方攻擊機會，主要將以機動發射車為主，因此軍方也大量購置機動發射車組。此外，也在宜蘭、花蓮、台東、雲林、台南及高雄等地，大量興建反艦飛彈營區。

因部隊規模持續擴大，雄風反艦飛彈也陸續撥交部隊使用，海軍規畫海鋒大隊今年年底前升格為「制海飛彈指揮部」，現行上校大隊長位階提升至少將指揮官，地點將設在雲林虎尾。

由於設置彈藥庫多會引發地方反彈，行政院副院長鄭文燦去年就曾表明，經蔡英文總統、行政院長陳建仁與國安單位商量，決定讓制海飛彈指揮部僅設行政中心，沒有彈庫及魚叉飛彈，以利虎尾特區發展。

軍方規劃，年底前便會成立制海飛彈指揮部，也會按原先規畫，本部設於雲林虎尾。不過考量地方意見，僅設行政中心及宿舍，單純執行監控、指揮任務，彈藥庫則會另擇適當地點設置。

因此未來國軍增設飛彈單位，會按現有走向，不設固定陣地，以機動性較強的飛彈發射車組為主，若有相關防衛任務，便能迅速部署至戰術位置。