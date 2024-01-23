台灣洗腎盛行率冠居全球，根據健保署2022年統計，急性腎衰竭及慢性腎臟疾病的健保支出高達587億，是值得全民關注的重要議題。對此，醫師表示，腎臟為沉默器官，平時不太會表現出症狀，等到檢查出有問題時，往往腎功能已大受影響。想掌握腎臟健康，他提到，可熟記5字訣「高、貧、泡、水、倦」，若有這5大症狀，應盡快就醫檢查，其中「高」指的是高血壓，有高血壓就代表腎臟功能可能也不好。

林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海在《健康2.0－名醫觀點》提到，很多人都有腎功能不好的問題，在醫學教科書上稱腎臟是個沉默器官，意味著若腎臟壞掉，其實是不會痛、不會癢，也沒有不舒服，使得很難從平常症狀來察覺腎臟方面的疾病。

不過，顏宗海說，民眾可以熟記1個口訣「高、貧、泡、水、倦」，若出現這5大症狀，應盡快到醫院做進一步檢查，說明如下：

1、高：指高血壓，尤其莫名出現高血壓要特別小心，血壓控制不好會影響到腎臟功能，然而，腎功能不佳也會讓高血壓進一步惡化，兩者關係相當密切。

2、貧：指貧血，在沒有大量出血、也沒有血尿或腸胃道出血的情況下，卻莫名發生貧血，就要懷疑腎臟是否出了問題。由於腎臟會分泌紅血球生成素，作用在骨髓來製造紅血球，一旦腎功能不好，就會出現貧血的症狀。

3、泡：指泡泡尿，一般正常尿液是呈淡黃且清澈，若上完廁後，馬桶裡面總是有氣泡、感覺混濁時，就要懷疑是不是有蛋白尿。

4、水：指水腫，無論是早上、中午或晚上，只要發覺腳或臉都有水腫情況，就得特別注意，因腎功能不好會影響水分排除，從而造成水腫的情況。

5、倦：指疲倦，明明沒做什麼事、也沒運動，身體卻整天感到很疲倦，就要小心可能是腎功能不好的表現。

若真的出現上述5大症狀，顏宗海說，可到醫院做相關檢查，包括驗尿做尿液分析、抽血驗尿素氮、肌酐酸指數，以及腎臟超音波，來確認是否有腎臟萎縮、水泡或是結石，透過這3種檢查就可以得知腎臟的健康狀況。