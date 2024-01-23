網紅直播主Toyz（劉偉健），上週六（20日）晚間到網紅「超哥」的日式料理店用餐開直播，卻大批「醋飯超難吃」等，結果雙方爆發口角糾紛，並在店門口遭超哥當街痛毆打到頭破血流，緊急送醫急救。事後，超哥也連PO兩文章道歉，但強調自己「人情義理上沒錯」、「再選100次一樣會扁」，再度引發熱議，而嘉義美女市議員黃嫈珺，也先後留言「覺得打得好」、「帥」，被質疑是公開挺罪犯、支持犯法。但有網友卻在她的留言下批評「原來嘉義的議員支持暴力行為」、「議員支持打人？」更有網友大酸「你被揍應該更帥」、「可憐議員，難怪台灣退步」、「議員你要確定這樣公開挺餒」。

另外，當事人Toyz則首次在臉書上發文強調自己從頭到尾都沒還手，更還原完整事發經過，當時是超哥堅持要店內員工招待他，事後超哥到場請他對餐點做出評價，沒想到自己如實說出評論卻惹來對方不滿，他更聲明，到對方餐廳用餐的確是為了流量，但沒有想要惡意抹黑，痛批超哥根本仗著有權有勢有錢想打就打。

網紅直播主Toyz遭網紅「超哥」狂毆受傷，嘉義市議員卻留言「打得好」引爭議。(翻攝「超派人生FB粉絲團」)

Toyz表示，入場時有先問是否可內用，店長、店員說好，他堅持自己付款時，對方則說不用，還一直招待，但他也要求不要再招待了，用餐時他發表過好的評論「魚肉好吃沒有腥味、蝦子不錯、湯好喝、茶碗蒸還可以、來這邊可以點湯&生魚片&茶碗蒸」，也有爛的部分「醋飯0分、貝類有沙、廉價海膽本來就很難好吃、鰻魚梅納反應不夠、蟹肉不新鮮」。

Toyz說，後來超哥跟眾多友人抵達，超哥希望Toyz評一下，他直言魚肉好吃、醋飯難吃，接著超哥就情緒來，爆發衝突，Toyz因此離開餐廳到門外與超哥談話，超哥情緒失控，與幾位友人開始圍毆他，超哥老婆與友人則架開攝影師並逼關直播及錄影，圍毆長達十分鐘到警方抵達才停手。

Toyz表示，超哥在過程中嗆聲「我要把你『莎』了。打『屎』他！今天不是你『屎』就是我『屎』。從今以後你就是『屎』路一條。」他則全程沒有還手，只有採取保護頭部動作，過程中感受到對方有使用硬物，且幾乎全程攻擊頭部。

Toyz認為，有人覺得嘴賤打到頭破血流剛好，同理可證，「館長被開槍剛好、Me too事件的女性被性騷擾剛好、穿這麼露被強『煎』剛好、有錢人被搶劫剛好」，按照超哥邏輯，「跟你意見分岐的人，施用暴力即可」並稱自己作為一個前科犯也沒資格說教，希望大家以後評論餐廳時要三思，以免遭遇血光之災，並向當天在場的小粉絲，以及佔用大家時間對不起。