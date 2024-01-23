王少偉曾是5566的成員。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（24）日晚間10點將播出「匿名者公審大會第二彈！我不是你想像的那種人」主題。

孫德榮被爆料愛炒新聞，還在羅志祥的慶功宴上演假和解，孫德榮聽完毫不避諱地回應：「那時候我發現5566的聲勢在往下墜，我跟葛姐（葛福鴻）很好，就談好請羅志祥來站台5566的簽唱會，我認為這絕對是兩岸三地的大新聞，但那時候我們鬧得很嚴重，他的節目，我幾乎都跟他對打，所以孫協志和王仁甫極度反對羅志祥來簽唱會。」

孫德榮解釋，會出席羅志祥的慶功宴，其實是為了還葛福鴻恩情：「我認為我是還葛姐一個公道，但我說『慶功宴我可以出席，鮮花你們自己準備』，所以連羅志祥都不知道什麼叫做假和解。」

Gino則被控訴拍吻戲時，不僅會要求多加鏡頭，遇到喜歡的女主角還故意NG，嚇得Gino連忙解釋：「跟我合作過的女演員，哪個對我有質疑？我都會先講清楚，而且是導演不喊卡，像我現在拍的戲，就真的跟女主角吻了3分鐘。」

王少偉提出自己的看法：「我不知道8點檔這麼開心，我也想去演，但你可以用餘光看一下大家的反應，因為一個鏡頭也不可能用太久，所以當你已經進入尷尬的時候，就餘光看一下吧。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。