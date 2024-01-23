美系外資表示，隨著邊緣人工智慧的到來，人工智慧世界將持續發展，包括生成式人工智慧、雲端、GPU和超大規模器仍將是長期機器學習發展的核心。進入2024年，相信生成式AI將進一步擴散在不同終端市場，這意味著可以有更多的方式來操作人工智慧，隨著運算增強後，基礎設施升級是下一個重大目標，然而，僅靠運算升級並不足以推動人工智慧的擴散，巨大的GPU產生的資料集需要傳輸到終端設備，提供使用新應用程式的用戶，新應用程式使用的數據將反饋給GPU，這顯示相關的網路基礎設施需求待升級。

美系外資進一步談到，目前基礎設施升級分為兩類，即外部和內部。外部網路和設備連結，內部網路則將零組件連接在一起，當下已經看到外部網路設備的強勁成長，接下來就是內部網路，而升級的接口晶片式改領域的的關鍵推動，預計內部網路潛在市場規模將將從 2022年的20億美元增加到2027年的56億美元，複合年增長率25%左右，高於市場普遍預期的15%。

美系外資表示，儘管案例顯示，2022年至2027年期間接口技術將成長40%以上，只是有別於案例，市場聚焦升級運算能力，但網路升級恐更將重要至關重要，另外，也看到高速介面未來5年(主要是PCIe和5/6代以及USB)將出現更快的規格遷移，而且相信有關業者都將會因此受益。

以台系相關個股來說，美系外資將祥碩目標價由1200元調升到2170元、評等由中立調升到加碼；譜瑞-KY目標價由885元調升到1280元、評等由中立調升到加碼；群聯由570元調升到610元；瑞昱目標價由470元調升到520元；M31目標價由1180元調升到1580元。