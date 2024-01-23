中方殲-20隱形戰機

為了因應中方空軍與日俱增的戰力，美國在戰術上選擇經由嚴格訓練，來讓F-16 「毒蛇」（Viper）與先進5代 F-35「閃電II」（Lightning II）戰機搭檔備戰。

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）報導，在威斯康辛州舉行的「北方閃電」（Northern Lightning）演習中，代表海軍陸戰隊隱形戰力的F-35B與象徵現役空軍和空軍國民兵力量的F-35A聯手，扮演了「四分衛」的角色。而這種戰略定位的目的在於，精進他們對抗假想對手的戰鬥技能。

在這項2023年的年度軍演中，出現了一個值得注意的動態，那就是戰功輝煌，但非隱形的F-16戰機可在技術先進的F-35掩護下作戰。這種戰略讓F-16 可利用更大的載彈量，來打擊包括戰機和巡弋飛彈等模擬敵方目標，以提高作戰效率。在演習中，美國空軍T-38教練機和F-117「夜鷹」（Nighthawk）戰鬥攻擊機模擬敵機，還有部分經挑選的F-35也參演，以進一步增加軍演的複雜性。

而參演的美國海軍陸戰隊員認為，要任何激烈對抗中取勝，如印太區針對中國的潛在衝突，就有必要進行這類合作。如美國海軍陸戰隊飛行員「甜瓜」（Melon）史特萊徹（Streicher）便強調，第4和第5代戰機的戰略整合，是他們當前訓練計畫的關鍵層面。而這顯示，雖然F-35的隱形和生存能力較高，但武器庫只有4枚飛彈，在與敵機作戰時仍然受限。

反之，史特萊徹指出，F-16與F-35不同的是，每架戰機都能武裝6枚飛彈。因此，為了確保在戰鬥中能生存並戰勝，就必須維持F-16的戰力。要是F-16過早折損，問題就大了，而F-35的角色就是戰略指揮，扮演美式足球中類似四分衛的角色。

解放軍殲-20與F-35戰機東海上空相遇 誰會先發現對方？

隨著兩岸緊張升高，分析家認為，兩岸衝突風險與日俱增。從理論上來說，要是台海爆發衝突，美國空軍的F-35可能會與台灣的F-16V 形成強大的聯盟，以對抗中方空軍。然而，這個戰略劇本仍取決於美國，或日韓等裝備F-35戰機的區域盟友是否選擇介入台海衝突。

要是萬一他們決定，如俄烏戰爭般，不直接與北京交戰，那台灣就只能靠自己的F-16V對抗對岸的殲-20戰機了。然而，軍事觀察家經常質疑，非隱形的F-16V是否有能力對抗殲-20隱形戰機。台灣除了將141架20批次F-16A/B老爺戰機升級外，還採購了66架最新型的70批次F-16V戰機。相對的，殲-20和F-35一樣，具備隱形和先進雷達及電戰能力，還有無縫整合的武器管理系統，能辨識遠達135公里的目標。