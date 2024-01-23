中天新聞屢屢抗告成功，NCC已吞15連敗。（中天製作整理）

國民黨立委江啟臣將與國民黨不分區立委當選人韓國瑜組成「韓江配」，角逐立院龍頭寶座。江啟臣今（22）日被問及中天是否該回歸到52台一事表示，各黨團都可以提出來；正副院長的角色是議事中立，但每個黨團都可提出主張，所提出的意見都可做討論。

2020年中央疫情指揮中心指一名浙江台商帶原新冠肺炎，台商父親Call in中天喊冤，NCC竟裁罰中天40萬元，中天提告抗罰，台北地院更審判決原處分撤銷，中天勝訴。

由於中天新聞台3年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會（NCC）決議不予換照，退出有線電視第52台頻道，隨著中天新聞屢屢勝訴，中天新聞是否該回歸到52台一事也備受關注。江啟臣今接受中天記者訪問時對此表示，新的國會有什麼新的民意，各黨團都可以提出來，包括公平正義、人民權利、國家安全及兩岸關係等。

江啟臣說，各政黨候選人在大選期間幾乎都有上述議題，甚至每個政黨在國會席次爭取上，包括不分區及政黨票上，都提出公平正義的相關主張；選後在立法院在三黨不過半的狀況下，亦是如此，因為民意是希望立法院能夠充分展現民意，能夠進一步深化民主，能夠發揮監督制衡的力量。