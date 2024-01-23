民眾黨前立委蔡壁如挑戰台中立委選舉失敗，近日傳出要回任民眾黨中央委員。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，絕對不可能，原因就在於國民黨立法院副院長參選人江啟臣，極有可能在2年後接班盧秀燕挑戰台中市長。

《關鍵時刻》主持人劉寶傑昨（22）日在節目中詢問，「蔡壁如現在這個腳色，對民眾黨如此微妙？」吳子嘉直言，民眾黨就是柯文哲一個人，蔡壁如對柯重不重要？「非常重要」，因為兩人認識時間太長了，知道柯文哲很多不足外人道的事情，當然柯文哲很勇敢，很敢玩翻臉邊緣遊戲，敢跟每一個人都翻臉，但唯獨跟蔡壁如不敢，蔡知道太多了。「柯文哲不可能讓蔡壁如整個脫離失控掉，因為蔡脫離失控非常不安全。」

此外，吳子嘉還剖析民眾黨的權力分配，稱按規定立法委員是當然中央委員，主席手上有一席指定中央委員，但現在開始有中央委員、黨代表在醞釀，是不是要增設一個副主席給蔡壁如的說法。

至於蔡壁如是否會想進入民眾黨中央服務。吳子嘉斷言，「絕對不可能」，吳子嘉解釋，這一次支持蔡壁如的是台中地方勢力，尤其是以江啟臣為首的紅派勢力，若屆時江挑戰台中市長成功，遺留的區域立委缺，且有可能1對1跟民進黨打到旗鼓相當的只有蔡壁如，因為只有蔡可以拿到民眾黨的票。

吳子嘉認為，蔡壁如不會離開台中，一定會配合紅派打下一場戰爭；且蔡沒必要回柯文哲身邊，攬立法院的攤子。吳總結「基於未來前途她要留在台中、基於過去情誼要當民眾黨中央委員、儘管蔡、柯雖然還可以談心裡話，或許能破鏡重圓，但畢竟還是有裂痕了」。不過對於蔡壁如傳出要回任民眾黨中央委員，民眾黨準立委黃珊珊回應，目前沒有接到任何訊息，黨中央會做出回應，而黨中央是共識決。