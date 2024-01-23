日本偶像男團「Sexy Zone」成員中島健人日前宣布從團體畢業，單飛繼續進行演藝活動，影歌視三棲的他，主演《客廳裡的松永先生》熱播中，今也宣布將於3月來台舉辦特別見面會，是他首次以戲劇主演身份在海外舉辦個人見面會，不忘隔空向支持他的台粉甜蜜喊話：「要來看我喔。」

《客廳裡的松永先生》改編自日本人氣同名漫畫，由中島健人、高橋光、向井康二等人領銜主演。劇情講述各年齡層男女在共同合租的公寓中生活所碰撞產生的火花。中島健人飾演的男主角「松永純」是一位個性固執的平面設計師隔壁房客則是高橋光飾演的青春女高中生「美己」，有點死腦筋的29歲輕熟男與總是全力以赴的17歲純真高中生之間緣分就此展開。首集播出就引起全球關注，當晚「＃客廳裡的松永先生」、「＃松永先生」、「＃豪華露營」、「＃健CHAN」等相關詞彙在X（原Twitter）上迅速攀升、成為全球趨勢第一的關鍵字。

中島健人挑戰演出對人際關係十分苦惱的笨拙男，與角色巨大的反差與如何完美演繹，令劇迷非常期待，而他也笑著表示自己跟松永純不只是反差，其實也擁有許多共同點，「看原作的時候就有發現了，我們都是會對投入心力的人事物變得非常執著的類型喔！」這次《客廳裡的松永先生》舉辦主題海外見面會的地點首選就是台北，活動上，粉絲也能與中島健人一同回顧劇中精彩片段，除了可以一探松永純的使用說明書，也能在現場捕捉到他帥氣、性感又可愛的面貌。

「客廳裡的松永先生」中島健人SPECIAL FAN MEETING，將在3月15日（五）晚間7點於信義劇場Legacy Max登場，票價分為座席A區 NT$ 3,200 ／ 座席B區 NT$ 2,800 ／ 身障席 NT$ 1,600，將於2月3日（六）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統開賣，更多售票與演出詳情請洽主辦單位大鴻藝術官方臉書及IG專頁。《客廳裡的松永先生》每週三在KKTV獨家跟播。