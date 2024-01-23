國道3號北向193.6公里彰化和美路段，今天上午發生自小客車撞擊掉落物造成翻車的事故，1輛貨車後方載運的鋁梯行進間掉落車道，造成後方2車閃避不及，1車爆胎、1車翻車，幸好未釀人員傷亡。國道警方追查，掉落鋁梯的貨車駕駛已到案說明。

今天上午10點45分左右，國道七隊獲報國道3號北向193.6公里發生自小客車撞擊，有兩部車壓到鋁梯掉落物，導致1輛車爆胎、1輛車翻車，幸好未造成任何人受傷。

國道警方派遣巡邏車到場，發現內側車道有鋁梯掉落路面，掉落鋁梯車輛駕駛也主動聯繫警方，警方依據其違規情節依法辦理。

國道七隊指出，裝載貨物掉落致肇事，可依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款規定，處駕駛人新臺幣9000以上1萬8000元以下罰鍰，如造成道路堵塞或引發交通事故，妨害公眾往來國道通行之安全，可依公共危險罪嫌從嚴究辦。

該隊提醒，裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當；載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側，以策安全。