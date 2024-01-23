【全程字幕】傅崐萁急轉彎不爭立法院長內幕曝 朱立倫暗酸民進黨「這句」 @ChinaTimes

國民黨確定由韓國瑜、江啟臣組成「韓江配」角逐立法院長及副院長，原本有意立院副院長位置的傅崐萁，戲劇性改口表態支持。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨有最基本的信念就是大家一定要團結，很謝謝傅崐萁委員以大局為重，至於外界傳言其他事情都沒有，就是一切以大局為重。

朱立倫表示，相信大家都有最基本的堅持理念，就是國民黨一定要團結，既然絕大部分的民意加上同志都認為要團結一致，對於韓院長或者江啟臣參選副院長，大家都有共識，很謝謝傅崐萁委員以大局為重，就是最重要的目標，至於外界傳言其他事情都沒有，就是一切以大局為重。

除了國會龍頭角力，國民黨立院黨鞭會由誰接任外界也很好奇，朱立倫則說，國民黨情況跟其他政黨不一樣，總召也好或是書記長也好，基本上是每個會期或是每一年更換，黨團自主基本上都是輪流，大家都有機會來磨練，情況和民進黨萬年總召是不一樣的，就是尊重黨團自主。