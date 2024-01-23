民進黨團今舉行共識營，邀集新任立委和幕僚參與，就國會議事與黨團運作進行說明與特訓，總統當選人賴清德僅到場勉勵新科立委，未談立法院龍頭改選，但民進黨團總召柯建銘會中就有提及未來議事運作。新科立委吳沛憶表示，民進黨團立場很清楚，堅定推出游錫堃搭配副院長蔡其昌，不到最後一刻不放棄希望。

吳沛憶表示，賴清德來參加共識營，以立委學長身份給經驗談，她印象較深的是，賴特別講到當立委很少應酬，希望新科立委多把資料讀好，並勉勵大家成為國家新國會力量。

對於國會正副院長改選，吳沛憶說，民進黨團立場很清楚，堅定推出游錫堃搭配副院長蔡其昌，雖然在國會席次不是多數，但議事攻防也考驗政治智慧，仍然不到最後一刻不放棄希望。

媒體追問，未來綠營51席比藍營少，是否傾向跟民眾黨合作？吳沛憶說，在政黨合作方面，立場相當清楚，堅定推出人選，假如民眾黨也認同綠營人選和理念價值，樂於有合作結果。

不過，吳沛憶強調，不會用政治利益條件交換，畢竟要選出立法院長，距離投票還有幾天，還有很大的責任義務，跟社會溝通說明，怎樣的人選才能代表中華民國立法院，尤其台灣特殊國際處境，國會外交非常重要，游錫堃擔任立法院長期間，還是跟其他國家之間的交流互動，都創下史上新高紀錄。