桃園市大園區一名57歲陳姓男子，今天（23日）凌晨協助處理車禍道路救援拖吊作業時，疑似因為氣溫驟降，突然心肌梗塞昏倒在地，一旁的員警見狀立即上前CPR急救，所幸順地幫助陳男恢復呼吸心跳，從鬼門關前搶救回來。

據了解，大園警分局大園派出所今凌晨0時許接獲報案，在民生南路上有一輛廂型車自撞分隔島，員警獲報到場，發現僅有車損並無人受傷，但車輛已無法行駛，駕駛表示當時他開車返回公司途中，因下雨影響視線，突然發現前方疑似有小動物的黑影閃過，急忙左閃才會撞上分隔島。

廂型車駕駛隨後自行通知拖吊業者前來移置車輛，警方也在現場協助交管引導車流，就在拖吊車到場將事故車吊上車後，原以為一切順利，眾人準備離開現場時，拖吊車司機突然後仰倒地，員警見狀趕緊衝上前查看，發現陳姓司機（57歲）已無呼吸心跳，於是立即通報救護車到場救援。

員警在等候救護人員到場的期間，先將司機攙扶到路邊後，立即不斷對他實施CPR進行搶救，所幸司機不久後便恢復微弱的呼吸心跳，救護人員到場檢查陳男狀況後，初步研判陳男是因為氣溫驟降導致心肌梗塞，使用AED（自動體外心臟去顫器）給予電擊後，陳男隨即被送往醫院做進一步治療。警方後續也通知陳男家屬到院陪同，家屬對於警方的及時救援表示萬分感謝。