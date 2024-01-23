中天勝訴案件一覽表。（圖 / 中天提供）

台北高等行政法院昨（22）日宣判，撤銷一筆4年前NCC對中天新聞台的40萬元裁罰，總計中天在與NCC的法律訴訟中已獲15勝。國民黨立委當選人羅智強今開酸，NCC「十足丟臉」，並質疑，NCC主委陳耀祥不用為此下台嗎？

中天新聞台節目《新聞深喉嚨》2020年新冠肺炎爆發期間，專訪染疫浙江台商的父親，談論兒子從大陸返台後的相關醫療資訊，遭NCC以「誤導民眾、影響醫療控管」等理由，依違反《衛星廣播電視法》裁罰40萬元，中天不服提行政訴訟，一審遭判決駁回，後台北高等行政法院昨天判決撤銷裁罰。

羅智強今在臉書發文表示，NCC十足丟臉，在中天案連10敗(應是15敗才對）的情況下，陳耀祥不用下台？他並保證在進入立法院後，不只會追究NCC踐踏新聞自由的責任，也會重新檢討相關法制，不讓政府濫權箝制新聞自由。

許多網友也在羅智強的貼文留言表示，「請認真監督，讓施政正規運轉」、「NCC讓人看不到公正性，真的要好好整頓」、「請務必說到做到，加油」、「不是下台，應該是撤職查辦才對」、「進去立院一定要修法治這些人」。