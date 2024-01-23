輝達執行長黃仁勳上周赴大陸參加該公司在上海的年會（類似台灣尾牙），除了穿起東北大花襖，和員工一起扭秧歌，在隨後的抽獎活動中，黃仁勳抽出中獎人名字竟然叫「華為」，現場所有人都驚呆了，黃仁勳當場問：「為什麼你的名字是華為？」

綜合陸媒報導，黃仁勳在上海的年會上，脫下了他招牌的黑皮衣，穿上傳統「東北大花」馬甲，拿起手絹和員工一起扭秧歌，十分接地氣。在隨後的抽獎活動中，黃仁勳竟抽出中獎人名字叫「華為」，連一旁女主持人也楞住，黃仁勳當場問：「為什麼你的名字是華為？」

這段視頻在網路瘋傳，引發不少網友熱議，有人說「這波建議嚴查內鬼」、「倒是希望華為能量產國產顯卡」、「天意不可違，華為就是輝達的替代者！」

一位輝達北京的員工表示，黃仁勳這次來訪主要是慰問大家「辛苦了」，並向員工拜年。輝達在大陸員工數量近3000人，在疫情之前，黃仁勳就有在年底視察大陸各地辦公室的習慣。

今年1月初，輝達推出全新消費級顯卡GeForce RTX 40 SUPER系列，包括RTX 4080 Super、RTX 4070 Ti Super和RTX 4070 Super三款GPU。輝達副總裁Justin Walker在發表會上強調，輝達新顯卡符合出口管制要求，可以提供給中國消費者。