陳柏霖（左）與蔡凡熙（右起）、林哲熹到李明珊直播間宣傳電影。（樓頂揪樓下提供）

2度造訪的蔡凡熙，被要求用ABC口吻叫賣。（樓頂揪樓下提供）

陳柏霖、林哲熹、蔡凡熙為宣傳賀歲片《還錢》，22日晚現身直播天后李明珊的《樓頂揪樓下》直播間，高人氣的3男神還未登場就吸引1.4萬名粉絲觀看，讓李明珊忍不住吃醋：「你們做人不要那麼現實」。當陳柏霖展現男友力，公主抱李明珊時，更是吸引2.4萬人收看。

為呼應賀歲片《還錢》的過年氛圍，李明珊特別為3大男神準備了20幾個紅包，預先藏在各個角落，考驗誰最會「搶紅包」。陳柏霖打頭陣一口氣搶下7個紅包，卻都抽到籤王級的任務，像是「跟李明珊跳一段開場舞」、「公主抱李明珊」、「被李明珊公主抱」，他邊拆紅包邊戲稱自己搶太多，但依然敬業地說：「為了電影宣傳我可以！」瞬間男友力爆發，一把抱起李明珊轉圈圈，而林哲熹、蔡凡熙也相當夠義氣，都卸下偶包陪陳柏霖組男團熱舞，網友紛紛大讚：「這畫面太美好。」

林哲熹抽到「以男友視角邀網友看電影」、「就地取材拿蝦子走秀」，完美演繹深情男友，還很懂得自己做綜藝效果，表演倒退嚕退場的帥氣模特兒。全場籤運最好的莫過於蔡凡熙，一個懲罰都沒抽中。

在經典的叫賣環節，由二次造訪的蔡凡熙優先示範，礙於他上輪遊戲中搶到的紅包最少，下半場懲罰任務是必須全程用ABC腔說話，但一開口就歪樓變成「男版蔡秋鳳」，被李明珊笑說：「你金包銀喔！」林哲熹模仿李明珊叫賣則有87分像，連撒嬌口吻都模仿得維妙維肖。壓軸登場的陳柏霖開場就懂學李明珊霸氣抬腳的氣勢，唸完一連串叫賣台詞後，帥氣模樣徹底迷倒眾人，獲得滿場歡呼認證。

最後的臨場考，他們得自行料理蝦子發揮創意，最擅長廚藝的陳柏霖再帥一波，完美示範什麼叫「優雅炒蝦蝦」，他煮完忍不住連吞好幾隻，大誇蝦子太甜太好吃，就連場外的電影和經紀團隊都忙碌著下單買蝦蝦。但愛吃辣的蔡凡熙堅持煮辣椒蝦，下手辣椒毫不手軟，嗆的全場咳不停，場面非常失控。陳柏

霖對於第一次參與這直播通告直呼：「好吃又好玩！」