《北京日報》用戶端報導，中國大陸國務院新聞辦23日舉行新聞發布會，由大陸農業農村部副部長鄧小剛說明2023年農業農村經濟運行情況。指出2023年糧食產量1兆3908.2億斤（市斤，每市斤折合0.5公斤），比上年增加177.6億斤，再創歷史新高，連續9年穩定在1.3兆斤以上。

鄧小剛表示，2023年，面對複雜嚴峻的國內外經濟形勢和多發、重發的自然災害，中國糧食生產再獲豐收，重要農產品供給保障有力。2023年糧食產量13908.2億斤，比上年增加177.6億斤，再創歷史新高，連續9年穩定在1.3萬億斤以上。大豆油料擴種成效明顯，大豆麵積1.57億畝，連續兩年穩定在1.5億畝以上，產量416.8億斤、創歷史新高。

油料作物種植面積邁上2億畝台階。生豬產能保持穩定，全年豬肉產量5794萬噸、比上年增長4.6％。同時，牛羊禽肉、牛奶、水產品全面增產，蔬菜水果供應充足。

農業農村部發展規劃司司長陳邦勳表示，中國是人口大國，也是糧食消費大國，實施的是「以我為主，立足國內，確保產能、適度進口、科技支撐」的國家糧食安全戰略。

中國糧食安全形勢怎麼樣？陳邦勳從生產、結構、庫存三方面分析：一是生產連年豐收。中國糧食產量連續9年穩定在1.3兆斤以上，人均糧食占有量超過490公斤，高於人均400公斤的國際糧食安全標準線。二是品種結構優化。口糧連年產大於需，絕對有保障，優質水稻、專用小麥供給增加。需求增量多的玉米，產量增加也較多，供需形勢明顯改觀。大豆擴種成效明顯，自給率水準進一步提高。三是糧食庫存充裕。目前，中國糧食庫存消費比遠高於聯合國糧農組織提出的17％-18％的安全水準。

農業農村部種植業管理司司長潘文博表示，要確保2024年糧食產量保持在1.3兆斤以上。具體是「三穩、一擴、一提」，就是穩口糧、穩玉米、穩大豆，繼續擴大油菜面積，著力提高單產。