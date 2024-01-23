重返國會第一大黨的國民黨今召開記者會，提出5項國會改革主張，包括正副院長選舉須採取記名投票、總統赴立法院進行國情報告成為常態、各獨立機關乃至行政首長的人事任命及解任應受國會監督、推動國會調查權和聽證權、制訂藐視國會罪等。

國民黨副發言人呂謦煒（右起）、立委當選人羅智強、翁曉玲23日提出國會改革的主張，除國會正副院長選舉須採取記名投票的國會陽光法案修法外，也主張總統赴立法院進行國情報告為常態、各獨立機關和行政首長人事任命及解任應受國會強力監督、推動國會調查權和聽證權，以及制訂藐視國會罪等4大改革方案，確實發揮監督制衡的力量。（黃世麒攝）

國民黨立委當選人羅智強表示，讓國會正副院長的選舉必須採取記名投票，此非國民黨最早提出，民進黨2016年就提出國會改革方案，其中包括國會議長選舉改記名投票，但民進黨取得政權後就忘記改革承諾，國民黨要延續民進黨無法完成這個改革承諾。

羅智強指出，至於強化國會監督，確實發揮監督制衡力量部分則主張，一、總統赴立法院進行國情報告成為常態，二、各獨立機關乃至行政首長之人事任命及解任應受國會強力監督，三、推動國會調查權和聽證權。四、制訂藐視國會罪。

羅智強認為，邀請總統赴立法院進行國情報告常態化，才能避免發生所謂745天總統神影消失，不面對媒體與人民對國家大政關切的「蔡英文事件」。羅說，未來應修法讓官員藐視國會、做偽證、妨礙國會調查都應是重罪，才能夠確保行政單位能做到蔡英文總統曾承諾的「謙卑、謙卑再謙卑」，願面對民意檢驗。

翁曉玲指出，推動國會正副院長記名投票，在各縣市議會早就這麼做，記名投票可說是議員對政黨與選民的負責態度，立委同樣也是對政黨選民負責，這是政黨政治合理、合法的作法。

翁曉玲也主張，未來應強制要求總統每年赴立法院進行國情報告；而目前只有獨立機關首長須經過立院同意，未來重要部會首長任命應比照獨立機關，必須經過立院同意。

國民黨副發言人呂謦煒強調，國民黨將會進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主，而國民黨作為新國會最大黨，將堅定不移展現在野監督制衡的力量，發揮最強戰力，並將積極推動國會改革與陽光法案，讓民進黨政府受到最強力的監督，以捍衛民主自由。