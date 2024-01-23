知名藝人夫妻檔陶晶瑩和李李仁經營副業「辣杯杯」爆出與劉姓合夥人對簿公堂，掀起討論，如今雙方各執一詞，令外界霧裡看花，其實經營副業鬧出糾紛不只有陶晶瑩夫婦，去年丫頭（詹子晴）也因理念問題，而退出創立的連鎖飲料店「不要對我尖叫」，她也坦言：「以後我會更加謹慎選擇共同經營的合夥人。」

丫頭2016年開創的手搖飲店「不要對我尖叫」，短時間內就爆紅闖出名氣，然而在去（2023年）10月中旬，她無預警於臉書宣布卸下「不要對我尖叫」股東的身份，表示雖然很困難，但因為與公司的股東們在經營方向及理念上不同，且中間存在溝通問題，因此決定退出。當時丫頭也稱因為其他股東，讓她已經沒有實質權力，無法參與公司決策和監督，因此才選擇放下，並且也稱：「以後我會更加謹慎選擇共同經營的合夥人。雖然非常不願意發生這樣的結果，但我相信這段過程讓我更加堅強，成長得更快」。

丫頭跟老公先前在手搖店都是股東，手搖店插旗全球有400多間，曾說營業額光台灣而已就有上千萬，然而因為理念不合，所以她就退出，她說：「老公也不能不支持，他也是當事人，但我很果斷，就直接選擇我自己離開」，她現在也把重心放在快電商，如今邁入第2個年頭，已突破10億營業額，締造驚人業績。