（13:45更新，補充內文）22日澳網混雙8強賽，台灣好手謝淑薇和波蘭搭擋傑林斯基（Jan Zielinski）發揮相當精彩，尤其傑林斯基發球、截擊都有許多精彩表現，比賽尾聲連對手都為傑林斯基一記從非常偏的角度又打回得分的致勝球致敬，也只能苦笑安慰自己，最終謝淑薇組合6比2、6比3直落二搶進4強。

傑林斯基是去年澳網男雙亞軍，和「百搭天后」謝淑薇組成的混雙，也有不錯的化學效應，兩人比賽中氣氛相當輕鬆，也帶動傑林斯基打出許多精彩好球，除了幾次網前截擊打出刁鑽好球，第1盤也在自己的發球局連續發出「愛司球」強力得分，讓謝淑薇做出相當佩服的動作。

第1盤對手先發球，保發後接下來謝淑薇組合連續兩次破了對手發球局，加上自己發球局都順利保發，連搶5局取得局數5比1大幅領先，順勢搶下首盤；第2盤前段雙方互保發球局，該盤後段謝淑薇組合兩次於對手發球局取得40比15、2個破發點優勢，最後都順利破發，58分鐘就搶下4強門票。

賽後謝淑薇笑說，主要就是保持冷靜、享受比賽，傑林斯基則說，和謝淑薇的合作很有趣，而混雙就是場上隨時變化很快，必須從頭到尾保持專注。