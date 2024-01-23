入冬最強寒流來襲，今天冷空氣直接衝向台灣，全台濕冷，全天溫度12度以下，陽明山、烏來等低海拔山區也下雪，許多人好奇有沒有比2016年的霸王寒流還冷？天氣粉專「天氣即時預報」指出，與2016年霸王寒流當時記錄到1092百帕等壓線的強烈高壓相比，本次寒流仍「小巫見大巫」。

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「天氣即時預報」在臉書發文，位於蒙古的冷高壓，其範圍廣大且氣壓值高達1062百帕等壓線，高壓逐步往東南移動，帶動大量冷空氣南移，台灣今天迎來本次寒流「最寒冷」的階段，相當濕寒。

「天氣即時預報」說，這次寒流有兩個重點，首先是低溫時間長，從今天到周三（24日）晨，尤其今天冷空氣直接衝向台灣，多數地區全天溫度12度或以下，相當寒冷；另一個重點是大範圍陰雨，今天白天華南雲雨帶為全台帶來一波雨勢，冷加上陰雨，導致白天無法回溫，濕冷的感受更明顯。

「天氣即時預報」指出，這波寒流與2016年的霸王寒流相比，以當時記錄到1092百帕等壓線的強烈高壓相比，本次寒流仍是小巫見大巫。不過，對於不耐寒的台灣人來說，這一次的「連續低溫、潮濕」已經讓很多數人不好受。提醒大家，未來36小時天氣除了冷還是冷，務必做好萬全保暖工作、外出攜帶雨具備用，多多關心周遭可能因「低溫」而有風險的人群，一起平安度過這一次寒流。