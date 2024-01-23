竹聯幫王姓男子得知吳姓友人與錢莊有借貸糾紛，去年9月找來小弟助陣，藉口陳姓錢莊老闆誆騙吳，將陳押往新北市汐止山區，搶走錢包內11萬多元，指使少年持開山刀架住陳的脖子，搶走金項鍊。士林地檢署偵結，認王男以陳男簽本票遭誆騙，雙方並沒有債務關係，卻以賠償金為名強盜財物，造成陳男受傷，依法起訴36歲王男、25歲吳男、29歲黃男，另外3名未成年由少年法庭審理。

吳男去年9月向陳男借貸，簽發本票後，陳男卻以貸款審核未過，故意消失不還本票，陳找來竹聯幫王男出面。王男佯稱自己要申辦貸款，去年9月22日約陳男在內湖一處宮廟見面，找來名少年到場助陣，吳、黃則在旁見機行事。

起訴指出，陳隻身抵達宮廟後，提議要簽本票、借據等，王則以陳騙他簽本票，還有吳也被害，通知在旁埋伏的5人現身，持開山刀將人押上車，抵住陳的頸部，翻找陳隨身皮夾，取走11萬5000元，同時押人上車，載往山區教訓，其中一名少年更拿藍波刀揮舞恫嚇。

陳男遭擄走途中，王見從事陳男脖子上戴著金項鍊，要求自行摘下，並簽下「自白書」，表示自願將金項鍊、現金作為詐取吳男貸款的賠償金，眾人凌晨12時許將陳載至汐科火車站放生，陳報警處理，檢警循線逮捕王等3名成年人以及3名未成年少年。

起訴指出，王坦承是他找人到場助陣，少年則承認持刀架住陳男脖子，檢察官認為，陳男拿走吳的本票，雙方並沒有金錢往來，但王等人確以此要脅，強行奪走錢包內的現金，並將毆打陳男致腦震盪、身上多處瘀傷、擦挫傷，涉犯結夥三人以上攜帶兇器強盜罪嫌，依法起訴。