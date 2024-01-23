2024總統暨立委選舉在本月13日結果出爐，國會最新情勢呈現三黨不過半。對此，民眾黨發言人陳智菡表示，不只立院龍頭，閣揆也需要民意的認可，不然有可能出現倒閣的情況。

陳智菡昨（22）日在節目《新聞面對面》提到，一個很重要的根本事實，現在立法院是三黨不過半，在這個過程當中，有很多東西要溝通協調的，不只是立法院長，包含未來行政院長任命，也都必須經過多數的同意，多數民意的認可，政務才能有效推展，因為現在沒有一個黨可以單獨過半。

陳智菡進一步指出，「未來可能發生一個事情，行政院長的任命，沒有經過多數同意的話，未來也有可能被倒閣的，立法院會提很多議案。」主持人謝震武質疑，「民眾黨願意付出這麼大的代價嗎，所有人全部重選？」陳智菡則是口鋒一轉，強調自己的意思只是大家跳得很大的時候，忽略三黨不過半的現實。

雖然陳智菡並沒有明確表達下任行政院長未經立法院通過就要倒閣的肯定言論，但一席話依然在PTT引發軒然大波。不少鄉民紛紛留言，「哈哈哈哈好啊、倒閣阿，看這次不分區剩幾席」、「戰狼這話有得到藍營同意嗎？別太膨脹自己啊」、「又來了，8席自以為80席嗆很大聲」、「這些破殼小雞到底知不知道倒閣後果是啥？」

此外，亦有鄉民持不同意見，「快點倒閣拜託，絕對支持」、「藍：誰同意了，在嗆的不是我們欸」、「連謝震武都聽不下去XD」、「人家月領十幾萬哩，你敢嘴？」