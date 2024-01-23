A HISTORIC 44-POINT HALF FROM KARL-ANTHONY TOWNS 🤯



🔥 44 PTS

🔥 14-17 FGM

🔥 8-9 3PM



The 4th most points scored in a half in the play-by-play era (1997-98).



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灰狼中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）大爆發砍了62分，飆進10顆三分球，他上半場44分（隊史新紀錄），一度領先黃蜂達到18分，無奈末節手感冰冷，反被黃蜂暴打一波36比18，終場黃蜂128比125扳倒西區老大灰狼。唐斯賽後說：「結局是輸球讓人感覺不怎麼好，也不具歷史意義。」

唐斯35投21中，外線15投10中，還有8籃板2助攻，但出現7次失誤有點離譜，讀秒階段兩次進攻皆未得手，一次上籃被蓋火鍋，三分線外尋求追平的一擊也射失。

黃蜂「球弟」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）拿下18分，還有布瑞吉斯（Miles Bridges）28分、米勒（Brandon Miller）27分。布瑞吉斯說：「幸運的是唐斯最後開始投不進了，像他那樣投籃神準的7呎長人是難以阻擋的。這對他可能很難受，他打這麼好肯定想要贏球，但這是團隊運動，我們必須稍微毀掉他的夜晚。」

灰狼30勝13敗，黃蜂10勝31敗。在主將發威、大幅領先的情況下打到翻船，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）很不高興，嚴詞批評「這是徹底令人作嘔的防守表現，以及非常不成熟的籃球水準，這就是你用這種態度會獲得的結果。」灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）6投6中獲得13分11籃板，後場主力愛德華茲（Anthony Edwards）僅得9分11助攻。