誠品生活松菸3F書店裡的咖啡館「eslite café」還有隱藏版宵夜，滿足夜貓讀者味蕾。（誠品提供／朱世凱台北傳真）

自誠品信義店熄燈後，誠品松菸店接手24小時不打烊的任務，長達100米大面積落地窗景串連書區、兒童書店、café共逾200席座位，還有可俯瞰廣場的大型露天陽台，同時標榜書量擴大3倍與敦南書店相當。26日起連3天全店策畫逾50場藝文活動，26日至28日周末慶活動期間，全店當日累計滿5000元送1000元電子券；憑當日單筆消費800元以上發票，即可獲得抽獎機會，指定時段再加碼雙倍抽獎券，有機會抽中星宇航空商務／經濟艙機票。

誠品松菸店最大亮點莫過於3F書店裡的咖啡館「eslite café」，還開賣隱藏版宵夜，除了全日提供招牌松露蛋沙拉三明治、牛肉雙味起士漢堡、明太子龍蝦細扁麵等美食，誠品行旅專業團隊也開發川椒米血糕、椒鹽花枝丸、辣椒酥腐乳炸雞塊等滿足夜貓讀者味蕾。另26日起連3天舉辦會員週末慶活動，將首度開放2F戶外陽台，邀請知名Podcast節目《只能喝酒的圖書館》在夜色與晚風中小酌漫談人生；27日至28日下午13點至深夜，松菸1F文創走廊「睏袂去市集」匯集香氛、羊毛氈手作、療癒占卜等趣味體驗熱鬧開張。「樂來樂好聽」音樂會特別邀請金曲歌王HUSH、曾獲多項國際阿卡貝拉演唱大獎的「尋人啟事」等近30位歌手接力演出；獨特「露天夜宴」帶您體驗動手調香、品茶、星夜投影導覽全新松菸24小時書店。

27日當天誠品會員一日限定，消費不限金額即贈天仁茗茶喫茶趣「913茶王」乙杯；當晚19：00-22：00，松菸B1F「成真咖啡ComeTrue CAFE」微醺之夜Party也邀請「三隻猴子威士忌（Monkey Shoulder）」知名調酒師限時駐點，點購任一主餐即可獲得冠軍調酒乙杯，盡情享受美好相聚夜晚。

誠品書店資深總監張曉玲先前表示，誠品松菸整棟量體約6000坪，改裝後誠品書店空間為過去的1.5倍，書量擴大3倍，期待人流與業績同步增加3倍。飲酒過量有害健康。