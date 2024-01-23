【LIVE直播】合歡山降雪民眾嗨翻 絕美銀白世界現場畫面 track the snowfall Taiwan News Live @ChinaTimes

入冬以來最強寒流來襲，全台各地山區紛紛降雪。陽明山今（23）凌晨1時，氣溫降到零度也開始飄雪，淡水警分局預期將湧入大量賞雪人潮，為了避免交通堵塞與顧慮行車安全，於清晨6時起於101甲線道與圍內路口實施交通管制。淡水分局長彭正中體恤員警吹著寒風值勤，特別在督勤時帶著熱薑茶給同仁去寒，讓員警大喊「揪感心」。

淡水分局長彭正中體恤員警吹著寒風值勤，特別在督勤時帶著熱薑茶給同仁去寒。(葉庭欣/翻攝)

淡水分局長彭正中體恤員警吹著寒風值勤，特別在督勤時帶著熱薑茶給同仁去寒。(葉庭欣/翻攝)

淡水警分局表示，為了維護上山民眾行車安全，調派警力頂著寒冷低溫實施上山車輛的疏導與管制，措施說明如下：

1、針對淡水101甲線道與圍內路口入口處，設置警告燈號與提醒路牌。

2、配合台北市警局北投分局，針對前往陽明山大屯山主峰方向的車輛，進行疏導與管制，裝有雪鏈與當地居民的車輛視情況放行，其餘車輛一律禁止進入。

淡水警分局強調，陽明山山區降雪，屆時路面可能有結冰現象，山區道路彎延視線不佳，為了民眾安全，希望遊客避免上山遊玩，若要上山務必作好保暖與車輛安檢（如加裝雪鏈）等安全措施，分局長彭正中也帶暖暖包及薑茶到派出所及管制哨，慰問辛苦的執勤同仁，同時叮嚀注意保暖。