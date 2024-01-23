雙人搞笑組合「浩角翔起」由浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成，兩人搭檔合作效果很好，因此一起主持不少節目，兩人所主持的節目《綜藝新時代》開播5年半，深受不少觀眾歡迎，不過最近已經有5個月沒有看見浩子的身影，他不在的這段時間由好友楊繡惠代打救火，而經紀公司鬆口浩子請假的原因。

浩子近日傳出已近5個月錄影時沒有錄製民視節目《綜藝新時代》，就連電視台相關人員也不清楚請假原因以及確切的復工時間，浩子「消失」後也傳出不少他有意要交出主持棒的消息。據《鏡週刊》報導，經紀公司表示是因為節目內容為職人體驗，體力活也在節目內容佔很大一部分，加上需要長時間曝曬在太陽下，浩子覺得體力比較無法負荷、皮膚也出現狀況，才會向製作單位請假。

除此之外，浩子手頭上還有《鬧著玩》網路節目主持以及去年回歸《嗨！營業中》第三季的固定班底，再加上適逢年底也有許多尾牙活動，讓他不堪負荷，因此決定向《綜藝新時代》請假，並降低《鬧著玩》的出席次數。

而浩子告假期間，製作團隊除了找來楊繡惠救火代打外，也請來同門師妹張文綺等人輪流錄影，不少地方婆媽錄影時看不到浩子，還會問起阿翔與楊繡惠等人「浩子怎麼沒來？」讓眾人只能尷尬回應「他在坐月子啦！」

經紀人表示：「浩子身體調理中，沒有大礙，醫生有建議不要過度曝曬在豔陽下。」