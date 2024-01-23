全台急凍！ 玉山、排雲、塔塔加都飄雪，玉山北峰積雪達5公分。

入冬最強寒流南下全台急凍，玉山北峰氣象站23日凌晨2時15分開始飄雪，積雪達5公分，海拔3402公尺的排雲山莊清晨5時許也陸續下雪，短短4小時積雪2公分，海拔2600公尺的塔塔加遊憩區上午8時許也降下雪夾霰，遊客驚呼「太棒了」！

玉山排雲山莊清晨5時許陸續飄雪4小時，積雪達2公分，巧遇銀白美景的山友直呼幸運。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

遊客指出，這波寒流威力強勁，於是開車到塔塔加碰碰運氣，沒想到上午8時45分真的遇到下雪，拿出手機錄下細雪紛飛，實在太幸運了！可惜只有下15分鐘，加上氣溫未達零下，所以白雪落地立刻融化，沒有積雪營造銀白美景相當可惜。

玉管處提醒山友們做好保暖，務必備妥雪地裝備，做好雪地攀登經驗及風險評估，切勿貿然登山。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山國家公園管理處指出，玉山群峰凌晨起陸續降雪，氣溫將介於零下4度，由於排雲山莊至玉山主峰頂步道地形陡峭，加上碎石坡至風口、主峰頂步道因為積雪結冰，導致地面濕滑且伴隨風速強勁，需要有冰岩混和技術經驗，提醒山友們除了做好保暖，務必備妥冰斧、冰爪、安全頭盔等雪地裝備，做好雪地攀登經驗風險評估，切勿貿然攀登。