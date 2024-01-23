一名女子逛全聯發現，賣場推出鹽地番茄盒裝到滿69元，她又驚又喜立刻裝盒結帳，回家清洗吃過發現滋味很香，但外皮較厚，貼文曝光，有人說鹽地番茄的特色就是外皮厚，建議她煮成番茄蛋、番茄牛肉麵等料理，若要當水果吃，玉女番茄最多人推薦。

原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，超市近日推出自助裝盒，鹽地小番茄裝到滿69元，因她非常喜歡吃小番茄，立刻拿起旁邊的塑膠盒盛裝，一旁的店員還要她多裝一些，因結帳是以盒計價，不論盒子裝多少都是69元。

原PO買回吃過發現，番茄滋味很香，缺點就是外皮較厚。貼文上線，一票網友表示，鹽地番茄的特色就是外皮較厚實，最適合拿來做菜，婆媽紛紛開出菜單，包括番茄打拋豬肉、番茄蛋、番茄牛肉麵、番茄義大利肉醬麵、番茄綠拿鐵等，或是經醃製、加工，變成梅漬番茄、蜜餞、糖葫蘆。

留言中也有人說最好吃的番茄品種是玉女番茄，「要玉女的皮才薄」、「還是玉女最好吃」、「最好吃了還是玉女」、「玉女比聖女好吃。」