面對感情，許多人喜歡說清楚講明白，但也有人會徹底搞消失，讓人無法接受。《搜狐網》運勢專欄點名4星座，不愛一個人後，會一句話都不說，轉身就走，讓對方傷透了心。

▍天秤座

天秤座是感覺派，只要看對眼就容易陷入愛情，不過他們心中有一套標準，即使談戀愛也不斷在打分數，評估對方是否值得託付終生，如果發現不符合期待，感覺會瞬間冷掉，並且不再及時回覆訊息，甚至不給明確理由就分手，讓對方相當錯愕。

▍牡羊座

牡羊座個性衝動，做事情三分鐘熱度，面對感情同樣如此，一旦發現對方不符合期待，會選擇快速撤出這段感情。不過牡羊深知自己不擅表達，擔心直接說出分手理由會傷透對方的心，所以寧願保持沉默，認為這也是對前任的一種體貼和尊重。

▍天蠍座

天蠍座愛一個人雖然用情至深，不過他們的愛戀是建立在對現實狀況的理解之上，當他們了解得越多，越容易發現對方的缺點，當對方不符合期待，天蠍就會果斷結束關係，並且不給對方任何解釋的機會，即便名譽受損也不在乎，因為對天蠍來說，重要的是趕快擺脫這段感情，繼續糾纏下去對雙方都沒有好處。

▍金牛座

金牛座追求穩定、長久的親密關係，除非發生難以忍受的特定情況，例如對方過於花心、三心二意，否則不會輕易結束一段感情。儘管金牛內心仍愛著對方，但為了將雙方的傷害減到最小，金牛寧願保持沉默，單方面退出這段感情。