桃園市政府去年9月啟動「靜鄰專案」，建管處23日派員強制拆除違規麻將館。(建管處提供／蔡依珍桃園傳真)

違規麻將館。(建管處提供／蔡依珍桃園傳真)

違規隔間拆除。(建管處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府去年9月啟動「靜鄰專案」，拆除擾鄰的霓虹燈、頂樓加蓋等違建，今年將矛頭指向深夜喧譁的室內休閒活動場館業，其中桃園區一處麻將館屢遭檢舉，賭客喧鬧、抽菸惹怨，市府稽查發現業者違反室內裝修，當場勒令停工，但業者遲未改善，建管處施鐵腕，23日派員強拆，貫徹住宅區靜鄰專案的決心。

建管處長莊敬權說，近來棋牌社、麻將館以休閒活動場館業向政府申請商業登記，如雨後春筍般一間間開，但衍伸出不少社區安寧問題，且該等場館如無依規定提出室內裝修申請，消費者的安全無「法」把關。

莊敬權說，像是桃園區一間麻將館，位於都市計畫住宅區內，營業時間至凌晨，深夜常伴隨著賭客大聲喧嘩、抽菸亂丟菸蒂等擾鄰的惡劣行為，附近居民忍無可忍，建管處去年11月獲報後，隨即派員稽查，發現業者違規室內裝修，且未申辦建築物用途變更，當場勒令停止使用，要求限期將建築物恢復原狀。

建管處採取緊迫盯人、不斷複查的方式稽查，但業者遲未改善，莊敬權說，該麻將館已踩到法令底線，隨即開罰，今日更派員強制執行室內裝修拆除作業，要讓業者明瞭市府貫徹住宅區靜鄰專案的決心。

莊敬權表示，靜鄰專案自去年9月啟動，優先執行住宅區擾鄰閃爍招牌拆除，頂樓違規加蓋掃除，也暢通阻礙人行空間的違建，他強調，接下來針對住宅區違規開設的休閒會館、麻將館、棋牌社等場所將加強稽查，讓違規業者無所遁形，一旦涉及建築物公共安全，絕不妥協，建管處除依法開罰，也會移送地檢署、斷水斷電及強制拆除。

「裁罰、強制執行都不是目的！」都發局長江南志表示，桃園市長張善政宣布展開靜鄰工作，希望透過專案推動，逐步改善市民住家周邊品質，也盼市民重視城市的進步需要公私協力，政府端針對都市計畫區內住宅區營業項目訂有相關管制要點，也呼籲民眾優質的城市景觀靠鄰里市民互相監督，愛護社區做起。