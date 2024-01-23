蘋果iPhone和Android手機各有擁護者，但從保值性來看iPhone明顯勝出，國外二手機交易平台SellCell報告指出，蘋果iPhone 15系列在上市3個月後，價值下降了27.9%，反觀三星S23系列在推出2個月後就大跌43.5%。外媒Phonearena進一步分析，iPhone擁有以下5大優勢。

第一是品牌忠誠度，因為蘋果有非常強大的品質聲譽，果粉忠誠度相當高便容易堆升iPhone在二手市場的價格；第二點是轉售市場強勁，iPhone在二手市場需求量大，其轉售市場的規模也非常龐大且完善，線上線下都涵蓋更完善的二手機販售系統，使消費者能以更透明的價格購買二手iPhone。

第三是蘋果官方提供長期軟體支援，等於拉長了手機的生命週期，Android陣營在這方面也正積極追趕，例如Google Pixel 8系列、三星剛發表的S24系列都提供了7年的軟體更新。

第四點則是蘋果打了一個無縫生態系，讓裝置之間包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等有著相當高的連接性。最後一點是iPhone以優異耐用性聞名，這樣的聲譽有助於提高二手機轉售價值。