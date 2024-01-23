嘉義市與一卡通票證股份有限公司合作，推出寒假數位幸福飽餐券，學生持嘉ｅ卡至合作的便利商店就可以領取餐點。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

便利商店也針對寒假餐券推組合餐，兼顧營養。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市為照顧經濟弱勢學生，2023年暑假期間，市府與一卡通票證股份有限公司合作，試辦寒暑假數位幸福飽餐券，並在2024年寒假正式推行，目前提供萊爾富國際股份有限公司、來來超商股份有限公司的兌餐服務，全市國中小2665位符合資格的弱勢學生，只要持嘉ｅ卡至合作的便利商店就可以領取餐點。

市府教育處長郭添財表示，數位化幸福飽餐券的特點，在於家長可利用APP得知學生兌餐紀錄，學校端也可透過大數據管理，掌握學生兌餐情形，提供必要的關懷協助，另為協助經濟弱勢學生解決早晚餐問題，學校也會透過主動發現、馬上關懷、有效協助、輔導轉介等積極措施，結合社會資源來提供協助。

嘉義市長黃敏惠說，全市國中小現有2665位符合低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素或家庭經濟困難等學生，為讓學生無論是否到校，市府積極給合各界資源和方法，讓學生在寒、暑假都能吃到營養健康的午餐。

嘉義市自2021年7月率全台之先，將午餐券金額由每餐50元調整至70元，讓學生的選擇更加多元，且便利商店也針對寒假餐券推組合餐，兼顧營養。現在與一卡通合作，數位化也讓嘉e卡功能再＋1，未來市府也將尋求更多店家加入服務行列，讓照顧弱勢學生的美意更加圓滿、無缺憾。